Giełda MEXC / Cena krypto / Degen (DGN) / Tokenomika / Tokenomika Degen (DGN) Odkryj kluczowe informacje o Degen (DGN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Degen (DGN) Degen is a dual-chain meme token launchpad and trading ecosystem designed for both the Solana and X1 blockchains. It allows users to easily create, launch, and trade community-driven meme coins with built-in tools for staking, gamification, and NFT-based incentives. Degen combines on-chain utility with Telegram-native features to drive engagement and viral growth. The platform's native token, DGN, powers staking tiers, community rewards, and participation in competitive events such as Skull Wars. With a focus on simplicity, speed, and community participation, Degen aims to be the go-to platform for meme token experimentation and culture-driven token economies. Oficjalna strona internetowa: https://degen.fyi Biała księga: https://docs.degen.fyi Kup DGN teraz! Tokenomika i analiza cenowa Degen (DGN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Degen (DGN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 707.22K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 707.22K Historyczne maksimum: $ 0.00103981 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00071261 Dowiedz się więcej o cenie Degen (DGN) Tokenomika Degen (DGN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Degen (DGN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DGN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DGN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDGN tokenomikę, poznaj cenę tokena DGNna żywo! Prognoza ceny DGN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DGN? Nasza strona z prognozami cen DGN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DGN już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.