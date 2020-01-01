Poznaj tokenomikę DeFiChain (DFI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DFI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DeFiChain (DFI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DFI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

DeFiChain (DFI) / Tokenomika / Tokenomika DeFiChain (DFI) Odkryj kluczowe informacje o DeFiChain (DFI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o DeFiChain (DFI) DeFiChain is a decentralized blockchain platform dedicated to enable fast, intelligent, and transparent decentralized financial services. Unlike most of the other DeFi projects that are built on the Ethereum network, DeFiChain is built on bitcoin (as a software fork), and is anchored to the bitcoin blockchain (via merkle root) every few minutes for maximum security DeFiChain is designed to be non-Turing complete to reduce smart contract errors (extremely important for finance transactions) and its op codes only allow run decentralized finance dapps. This ensures that only financial transactions are possible, instead of having games and casinos clogging the ecosystem and causing high transaction fees. Upcoming features of the DeFiChain include Decentralized: Lending, Wrapping of Tokens, Pricing Oracles, Exchanges, Transferable Debts and Receivables, Non-Collateralized Debt, Asset Tokenization, Distribution of Dividends, and YIELD FARMING! Oficjalna strona internetowa: https://defichain.com/ Tokenomika i analiza cenowa DeFiChain (DFI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DeFiChain (DFI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 824.72K $ 824.72K $ 824.72K Całkowita podaż: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Podaż w obiegu: $ 899.06M $ 899.06M $ 899.06M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Historyczne maksimum: $ 5.61 $ 5.61 $ 5.61 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00091732 $ 0.00091732 $ 0.00091732 Dowiedz się więcej o cenie DeFiChain (DFI) Tokenomika DeFiChain (DFI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DeFiChain (DFI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DFI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DFI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDFI tokenomikę, poznaj cenę tokena DFIna żywo! Prognoza ceny DFI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DFI? Nasza strona z prognozami cen DFI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DFI już teraz! 