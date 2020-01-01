Poznaj tokenomikę Deep Worm (WORM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WORM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Deep Worm (WORM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WORM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Deep Worm (WORM) / Tokenomika / Tokenomika Deep Worm (WORM) Odkryj kluczowe informacje o Deep Worm (WORM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Deep Worm (WORM) Implementing a basic decaying neuron activation model simulating the spiking behavior of a biological worm's nervous system that creates movement, and putting it on-chain With some caveats, this is Worm - immortal digital life The Worm will vastly outlive you or I, with the exception of global catastrophe, it is immortal digital life that inherits the resilience and decentralization of the solana network If the underlying blockchain exists, the 'life' of The Worm will persist indefinitely Oficjalna strona internetowa: https://www.deep-worm.com/ Kup WORM teraz! Tokenomika i analiza cenowa Deep Worm (WORM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Deep Worm (WORM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 134.51K $ 134.51K $ 134.51K Całkowita podaż: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M Podaż w obiegu: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 134.51K $ 134.51K $ 134.51K Historyczne maksimum: $ 0.091742 $ 0.091742 $ 0.091742 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00013454 $ 0.00013454 $ 0.00013454 Dowiedz się więcej o cenie Deep Worm (WORM) Tokenomika Deep Worm (WORM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Deep Worm (WORM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WORM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WORM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWORM tokenomikę, poznaj cenę tokena WORMna żywo! Prognoza ceny WORM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WORM? Nasza strona z prognozami cen WORM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WORM już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.