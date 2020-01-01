Poznaj tokenomikę DecentraWeb (DWEB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DWEB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DecentraWeb (DWEB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DWEB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o DecentraWeb (DWEB) DecentraWeb is a decentralized Implementation of the DNS base layer protocol on the Ethereum Blockchain. DecentraWeb aims to transform the internet and DNS (Domain Name System) by allowing anyone to permissionessly create their own top level domain (TLD) and own it permanently on the Ethereum blockchain as an NFT ERC-721. DecentraWeb is a decentralized Implementation of the DNS base layer protocol on the Ethereum Blockchain. DecentraWeb aims to transform the internet and DNS (Domain Name System) by allowing anyone to permissionessly create their own top level domain (TLD) and own it permanently on the Ethereum blockchain as an NFT ERC-721. Oficjalna strona internetowa: https://decentraweb.org Tokenomika i analiza cenowa DecentraWeb (DWEB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DecentraWeb (DWEB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 131.49K $ 131.49K $ 131.49K Całkowita podaż: $ 99.63M $ 99.63M $ 99.63M Podaż w obiegu: $ 50.37M $ 50.37M $ 50.37M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 260.05K $ 260.05K $ 260.05K Historyczne maksimum: $ 3.56 $ 3.56 $ 3.56 Historyczne minimum: $ 0.00146398 $ 0.00146398 $ 0.00146398 Aktualna cena: $ 0.00261026 $ 0.00261026 $ 0.00261026 Tokenomika DecentraWeb (DWEB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DecentraWeb (DWEB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DWEB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DWEB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.