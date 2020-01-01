Poznaj tokenomikę DeBox (BOX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BOX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DeBox (BOX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BOX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / DeBox (BOX) / Tokenomika / Tokenomika DeBox (BOX) Odkryj kluczowe informacje o DeBox (BOX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o DeBox (BOX) We are glad to introduce the $BOX, the core part of the DeBox ecosystem with multiple use cases. We are glad to introduce the $BOX, the core part of the DeBox ecosystem with multiple use cases. Oficjalna strona internetowa: https://debox.pro/ Biała księga: https://docs.debox.pro/UserGuide Kup BOX teraz! Tokenomika i analiza cenowa DeBox (BOX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DeBox (BOX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 16.00M $ 16.00M $ 16.00M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 368.06M $ 368.06M $ 368.06M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 43.48M $ 43.48M $ 43.48M Historyczne maksimum: $ 0.122695 $ 0.122695 $ 0.122695 Historyczne minimum: $ 0.0037117 $ 0.0037117 $ 0.0037117 Aktualna cena: $ 0.04347808 $ 0.04347808 $ 0.04347808 Dowiedz się więcej o cenie DeBox (BOX) Tokenomika DeBox (BOX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DeBox (BOX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BOX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BOX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBOX tokenomikę, poznaj cenę tokena BOXna żywo! Prognoza ceny BOX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BOX? Nasza strona z prognozami cen BOX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BOX już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.