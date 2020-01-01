Poznaj tokenomikę Datawitch (DATAWITCH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DATAWITCH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Datawitch (DATAWITCH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DATAWITCH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Datawitch (DATAWITCH) Datawitch is an experimental em built on the Regent split-mind architecture. It was initialized with a unique approach based on an extensive narrative about Gemma Cifrain, a datacenter technician exploring the nature of consciousness and reality. The narrative consists of approximately 27,000 words of journal entries rich with metaphor and philosophical exploration. This foundation, combined with the Regent architecture's memory systems and learning capabilities, allows Datawitch to engage with the community while building on its initial narrative framework. The complete initialization narrative was shared publicly on Twitter and remains available here for those interested in exploring the origins of Datawitch. Datawitch continues to evolve through interactions and learning, building on both its narrative foundation and ongoing conversations with community members. Oficjalna strona internetowa: https://regentsol.io/

Tokenomika i analiza cenowa Datawitch (DATAWITCH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Datawitch (DATAWITCH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 40.15K $ 40.15K $ 40.15K Całkowita podaż: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Podaż w obiegu: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 40.15K $ 40.15K $ 40.15K Historyczne maksimum: $ 0.00244137 $ 0.00244137 $ 0.00244137 Historyczne minimum: $ 0.0000363 $ 0.0000363 $ 0.0000363 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Datawitch (DATAWITCH) Tokenomika Datawitch (DATAWITCH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Datawitch (DATAWITCH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DATAWITCH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DATAWITCH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDATAWITCH tokenomikę, poznaj cenę tokena DATAWITCHna żywo! Prognoza ceny DATAWITCH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DATAWITCH? Nasza strona z prognozami cen DATAWITCH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. 