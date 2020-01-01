Poznaj tokenomikę DarkPino (DPINO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DPINO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DarkPino (DPINO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DPINO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / DarkPino (DPINO) / Tokenomika / Tokenomika DarkPino (DPINO) Odkryj kluczowe informacje o DarkPino (DPINO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o DarkPino (DPINO) We are a meme coin to get people together and have fun, be a part of a solid community. We have a clear roadmap: $10M – $50M MC: “Degen Renaissance” AI Bot Integration (Phase 1): Meme Generator + Burn Bot → create memes, burn supply. Dark Pino GPT bot trained on degenerate lore. Dark Pino Voice Cloner + Meme Synth Tool Speak like Dark Pino, post memes via voice commands. Pino/Pino NFTs = Access Keys Launch "Darklist" NFT access cards for exclusive event voting, content, AI tools. Monthly IRL/Metaverse Parties Livestreamed Jungle/Gorilla/Strip Club themes. “Pino vs Pino” Battle Arena (on-chain PvP via meme duels). $50M – $260M MC: “AI Uprising” AI Bot (Phase 2): Open-source Pino AI bot for community memes. Meme → vote → top-voted memes get burned into lore & token rewards. Launch Dark DAO Community governs meme direction, burns, treasury. $DPINO = power in chaos. Staking + Treasury Yield Pools Degens stake NFTs or $DPINO to gain voting multipliers or rare NFTs. $250M – $1B+ MC: “The Meme Empire” Dark Pino AI Terminal App Built-in meme tools, bot access, wallet, and feed. Celeb Deepfake Endorsement Engine Use your $DPINO to commission AI-generated celeb meme videos (satire protected). Solana Ecosystem Partnerships Bring in GameFi projects, degenerate DAOs, and culture tokens. Netflix-Style Docu-Comedy Pitch “Dark Pino: Betrayal to Billions” $DPINO Debit Card Launch with meme-based rewards (IRL strip club perks, merch, gorilla mask discounts). We are a meme coin to get people together and have fun, be a part of a solid community. We have a clear roadmap: $10M – $50M MC: “Degen Renaissance” AI Bot Integration (Phase 1): Meme Generator + Burn Bot → create memes, burn supply. Dark Pino GPT bot trained on degenerate lore. Dark Pino Voice Cloner + Meme Synth Tool Speak like Dark Pino, post memes via voice commands. Pino/Pino NFTs = Access Keys Launch "Darklist" NFT access cards for exclusive event voting, content, AI tools. Monthly IRL/Metaverse Parties Livestreamed Jungle/Gorilla/Strip Club themes. “Pino vs Pino” Battle Arena (on-chain PvP via meme duels). $50M – $260M MC: “AI Uprising” AI Bot (Phase 2): Open-source Pino AI bot for community memes. Meme → vote → top-voted memes get burned into lore & token rewards. Launch Dark DAO Community governs meme direction, burns, treasury. $DPINO = power in chaos. Staking + Treasury Yield Pools Degens stake NFTs or $DPINO to gain voting multipliers or rare NFTs. $250M – $1B+ MC: “The Meme Empire” Dark Pino AI Terminal App Built-in meme tools, bot access, wallet, and feed. Celeb Deepfake Endorsement Engine Use your $DPINO to commission AI-generated celeb meme videos (satire protected). Solana Ecosystem Partnerships Bring in GameFi projects, degenerate DAOs, and culture tokens. Netflix-Style Docu-Comedy Pitch “Dark Pino: Betrayal to Billions” $DPINO Debit Card Launch with meme-based rewards (IRL strip club perks, merch, gorilla mask discounts). Oficjalna strona internetowa: https://darkpino.xyz/ Kup DPINO teraz! Tokenomika i analiza cenowa DarkPino (DPINO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DarkPino (DPINO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.53M $ 6.53M $ 6.53M Całkowita podaż: $ 988.52M $ 988.52M $ 988.52M Podaż w obiegu: $ 988.52M $ 988.52M $ 988.52M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.53M $ 6.53M $ 6.53M Historyczne maksimum: $ 0.01601934 $ 0.01601934 $ 0.01601934 Historyczne minimum: $ 0.00277328 $ 0.00277328 $ 0.00277328 Aktualna cena: $ 0.00660747 $ 0.00660747 $ 0.00660747 Dowiedz się więcej o cenie DarkPino (DPINO) Tokenomika DarkPino (DPINO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DarkPino (DPINO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DPINO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DPINO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDPINO tokenomikę, poznaj cenę tokena DPINOna żywo! Prognoza ceny DPINO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DPINO? Nasza strona z prognozami cen DPINO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DPINO już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.