Tokenomika i analiza cenowa Dafi Protocol (DAFI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dafi Protocol (DAFI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 249.64K $ 249.64K $ 249.64K Całkowita podaż: $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B Podaż w obiegu: $ 565.33M $ 565.33M $ 565.33M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 993.57K $ 993.57K $ 993.57K Historyczne maksimum: $ 0.207531 $ 0.207531 $ 0.207531 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00044159 $ 0.00044159 $ 0.00044159 Dowiedz się więcej o cenie Dafi Protocol (DAFI) Tokenomika Dafi Protocol (DAFI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dafi Protocol (DAFI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DAFI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DAFI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDAFI tokenomikę, poznaj cenę tokena DAFIna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.