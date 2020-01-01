Poznaj tokenomikę CZ on Hyperliquid (CZ) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CZ, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę CZ on Hyperliquid (CZ) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CZ, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o CZ on Hyperliquid (CZ) CZ is a leading memecoin on the Hyperliquid platform, consistently ranking within the top 10 in trading volume since its inception. The token pays homage to Changpeng Zhao (CZ), the former CEO of Binance, acknowledging his significant impact on the crypto industry. CZ on Hyperliquid has been running a countdown since the day it was released. The project is spearheaded by NMTD, a prominent figure in the Hyperliquid community and co-creator of HyperFUN, which is already listed on CoinGecko. CZ holders benefit from regular airdrops of new tokens released on Hyperliquid, enhancing the token's value proposition. Additionally, a swap page for CZ is currently in development on the testnet, set to launch when Hyperliquid fully adopts EVM compatibility, further expanding the token's utility. Oficjalna strona internetowa: https://czre.lease/ Kup CZ teraz! Tokenomika i analiza cenowa CZ on Hyperliquid (CZ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CZ on Hyperliquid (CZ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 500.31K $ 500.31K $ 500.31K Całkowita podaż: $ 4.43M $ 4.43M $ 4.43M Podaż w obiegu: $ 4.43M $ 4.43M $ 4.43M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 500.31K $ 500.31K $ 500.31K Historyczne maksimum: $ 0.800928 $ 0.800928 $ 0.800928 Historyczne minimum: $ 0.107921 $ 0.107921 $ 0.107921 Aktualna cena: $ 0.112836 $ 0.112836 $ 0.112836 Dowiedz się więcej o cenie CZ on Hyperliquid (CZ) Tokenomika CZ on Hyperliquid (CZ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CZ on Hyperliquid (CZ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CZ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CZ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCZ tokenomikę, poznaj cenę tokena CZna żywo! Prognoza ceny CZ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CZ? Nasza strona z prognozami cen CZ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CZ już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.