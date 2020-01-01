Poznaj tokenomikę Cycle (CYCLE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CYCLE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Cycle (CYCLE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CYCLE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Cycle (CYCLE) / Tokenomika / Tokenomika Cycle (CYCLE) Odkryj kluczowe informacje o Cycle (CYCLE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Cycle (CYCLE) Oficjalna strona internetowa: https://cyclesol.dev/ Kup CYCLE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Cycle (CYCLE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cycle (CYCLE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 21.66K $ 21.66K $ 21.66K Całkowita podaż: $ 890.85M $ 890.85M $ 890.85M Podaż w obiegu: $ 890.85M $ 890.85M $ 890.85M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 21.66K $ 21.66K $ 21.66K Historyczne maksimum: $ 0.00834798 $ 0.00834798 $ 0.00834798 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Cycle (CYCLE) Tokenomika Cycle (CYCLE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cycle (CYCLE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CYCLE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CYCLE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCYCLE tokenomikę, poznaj cenę tokena CYCLEna żywo! Prognoza ceny CYCLE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CYCLE? Nasza strona z prognozami cen CYCLE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CYCLE już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.