Tokenomika Cyberdoge (CDOGE)

Odkryj kluczowe informacje o Cyberdoge (CDOGE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Cyberdoge (CDOGE)

CyberDoge (CDOGE) is an innovative, community-driven cryptocurrency built on the Solana blockchain. Combining the fun and excitement of the memecoin genre with powerful technological features, CDOGE leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure to create a fast, scalable, and energy-efficient digital asset. As the next evolution of the meme coin movement, CyberDoge seeks to offer much more than just a playful nod to Dogecoin and other memecoins—it aims to bring real utility, community engagement, and long-term value to its holders while using Solana as its "rocket fuel" to compete in the rapidly growing crypto space.

CyberDoge stands out from other memecoins not only by offering a vibrant, fun-loving community but also by embracing the power of Solana's blockchain technology, allowing the token to offer faster transactions, lower fees, and greater scalability. This strategic use of Solana positions CyberDoge to compete with larger, more established players in the crypto ecosystem while providing a rewarding experience for token holders.

Oficjalna strona internetowa:
https://cyberdogecoin.com/

Tokenomika i analiza cenowa Cyberdoge (CDOGE)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cyberdoge (CDOGE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 1.03M
$ 1.03M
Całkowita podaż:
$ 999.89M
$ 999.89M
Podaż w obiegu:
$ 999.89M
$ 999.89M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 1.03M
$ 1.03M
Historyczne maksimum:
$ 0.0098383
$ 0.0098383
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0
Aktualna cena:
$ 0.00101342
$ 0.00101342

Tokenomika Cyberdoge (CDOGE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Cyberdoge (CDOGE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów CDOGE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów CDOGE.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszCDOGE tokenomikę, poznaj cenę tokena CDOGEna żywo!

Prognoza ceny CDOGE

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CDOGE? Nasza strona z prognozami cen CDOGE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.