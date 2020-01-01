Poznaj tokenomikę Cute Style (CUTIE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CUTIE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Cute Style (CUTIE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CUTIE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Cute Style (CUTIE) / Tokenomika / Tokenomika Cute Style (CUTIE) Odkryj kluczowe informacje o Cute Style (CUTIE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Cute Style (CUTIE) Storing value in digital art. Project launched by famous Korean artist with 144k instagram followers and millions of interactions. Created a token behind his digital art character 'CUTIE'. The crypto community on X decided to support the artist by sharing his work to wider audiences. The artist is affiliated with some renowned names that have established and successful projects in the crypto space such as the artist behind $nub the silly nub cat. Oficjalna strona internetowa: https://www.cutieonsolana.com/ Kup CUTIE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Cute Style (CUTIE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cute Style (CUTIE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.58K $ 10.58K $ 10.58K Całkowita podaż: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M Podaż w obiegu: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.58K $ 10.58K $ 10.58K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Cute Style (CUTIE) Tokenomika Cute Style (CUTIE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cute Style (CUTIE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CUTIE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CUTIE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCUTIE tokenomikę, poznaj cenę tokena CUTIEna żywo! Prognoza ceny CUTIE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CUTIE? Nasza strona z prognozami cen CUTIE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CUTIE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.