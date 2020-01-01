Poznaj tokenomikę Cuminu (CUMINU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CUMINU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Cuminu (CUMINU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CUMINU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Cuminu (CUMINU) Cuminu is the new dog in town. Get frisky with a vibrant community pack. Cuminu is man's best friend! Cuminu is the new dog in town. Get frisky with a vibrant community pack. Cuminu is man's best friend! Oficjalna strona internetowa: https://cuminu.io/ Kup CUMINU teraz! Tokenomika i analiza cenowa Cuminu (CUMINU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cuminu (CUMINU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 156.26K $ 156.26K $ 156.26K Całkowita podaż: $ 9.74B $ 9.74B $ 9.74B Podaż w obiegu: $ 9.74B $ 9.74B $ 9.74B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 156.26K $ 156.26K $ 156.26K Historyczne maksimum: $ 0.00337409 $ 0.00337409 $ 0.00337409 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Cuminu (CUMINU) Tokenomika Cuminu (CUMINU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cuminu (CUMINU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CUMINU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CUMINU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCUMINU tokenomikę, poznaj cenę tokena CUMINUna żywo! Prognoza ceny CUMINU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CUMINU? Nasza strona z prognozami cen CUMINU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CUMINU już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.