Giełda MEXC / Cena krypto / Cults (CULTS) / Tokenomika / Tokenomika Cults (CULTS) Odkryj kluczowe informacje o Cults (CULTS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Cults (CULTS) Cults.fun is a social launchpad for creating tokens that form communities through interaction and identity. When a coin is shared on Twitter, replies automatically generate personalized avatars that remix each responder's profile picture into the coin's visual theme. This ties social identity to token participation and introduces a new format for launching coins, centered on culture, community, and low-friction onboarding. Oficjalna strona internetowa: https://cults.fun Kup CULTS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Cults (CULTS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cults (CULTS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 256.82K Całkowita podaż: $ 999.90M Podaż w obiegu: $ 999.90M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 256.82K Historyczne maksimum: $ 0.00253382 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00025685 Dowiedz się więcej o cenie Cults (CULTS) Tokenomika Cults (CULTS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cults (CULTS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CULTS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CULTS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCULTS tokenomikę, poznaj cenę tokena CULTSna żywo! Prognoza ceny CULTS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CULTS? Nasza strona z prognozami cen CULTS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CULTS już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.