Tokenomika Cryptaine (CRY)

Odkryj kluczowe informacje o Cryptaine (CRY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Cryptaine (CRY)

Cryptaine is a blockchain-based affiliate marketing platform designed to address core industry challenges such as fraud, tracking inaccuracies, and delayed payments. Utilizing smart contracts, Cryptaine ensures transparent tracking and instant, automated commission payouts. Its native utility token, $CRY, is integral to the ecosystem, providing reduced platform fees based on token holdings. The platform supports both digital and offline businesses, offering secure and cost-effective affiliate management solutions glob

Oficjalna strona internetowa:
http://www.cryptaine.com
Biała księga:
https://cryptaine.com/CryptaineWhitepaper.pdf

Tokenomika i analiza cenowa Cryptaine (CRY)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cryptaine (CRY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 30.75K
Całkowita podaż:
$ 25.00M
Podaż w obiegu:
$ 262.13K
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 2.93M
Historyczne maksimum:
$ 0.26617
Historyczne minimum:
$ 0.117283
Aktualna cena:
$ 0.117295
Tokenomika Cryptaine (CRY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Cryptaine (CRY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów CRY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów CRY.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszCRY tokenomikę, poznaj cenę tokena CRYna żywo!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.