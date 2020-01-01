Poznaj tokenomikę CrossWallet (CWT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CWT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę CrossWallet (CWT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CWT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o CrossWallet (CWT) As a crypto enthusiast, you hold several assets in multiple wallets across different blockchains. With CrossWallet, you will only need one wallet to navigate the ever growing number of assets and networks. Swap assets between all available networks with a single button. Whether arbitrage trading or moving funds to access another network's features, CrossWallet's bridge enables you to seize these opportunities with maximum efficiency, convenience, and speed. With CrossWallet's Binance Smart Chain and Ethereum aggregators, you can monitor price and liquidity on both networks simultaneously to identify any arbitrage opportunities –– and profit before everyone else. Oficjalna strona internetowa: https://crosswallet.app/ Kup CWT teraz! Tokenomika i analiza cenowa CrossWallet (CWT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CrossWallet (CWT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 167.98K $ 167.98K $ 167.98K Całkowita podaż: $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M Podaż w obiegu: $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 167.98K $ 167.98K $ 167.98K Historyczne maksimum: $ 0.417173 $ 0.417173 $ 0.417173 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00134387 $ 0.00134387 $ 0.00134387 Dowiedz się więcej o cenie CrossWallet (CWT) Tokenomika CrossWallet (CWT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CrossWallet (CWT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CWT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CWT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCWT tokenomikę, poznaj cenę tokena CWTna żywo! Prognoza ceny CWT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CWT? Nasza strona z prognozami cen CWT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CWT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.