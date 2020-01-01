Tokenomika CRONUS (CRONUS)

Tokenomika CRONUS (CRONUS)

Odkryj kluczowe informacje o CRONUS (CRONUS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o CRONUS (CRONUS)

Cronus Agent is a user-friendly Telegram bot for trading tokens on the Cronos blockchain. It enables users to perform various trades, such as instant buys, sells, limit orders, and automated dollar-cost averaging, primarily through the VVS Finance platform. The project prioritizes secure wallet management and offers a unique benefit where fees generated from bot usage are distributed to $CRONUS token holders, aiming to provide a comprehensive and rewarding trading experience directly within Telegram.

Oficjalna strona internetowa:
https://cronusomnis.ai
Biała księga:
https://cronusomnis.ai/docs

Tokenomika i analiza cenowa CRONUS (CRONUS)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CRONUS (CRONUS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 421.05K
$ 421.05K$ 421.05K
Całkowita podaż:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 421.05K
$ 421.05K$ 421.05K
Historyczne maksimum:
$ 0.00148746
$ 0.00148746$ 0.00148746
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktualna cena:
$ 0.00041804
$ 0.00041804$ 0.00041804

Tokenomika CRONUS (CRONUS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki CRONUS (CRONUS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów CRONUS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów CRONUS.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszCRONUS tokenomikę, poznaj cenę tokena CRONUSna żywo!

Prognoza ceny CRONUS

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CRONUS? Nasza strona z prognozami cen CRONUS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

