Informacje o Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Oficjalna strona internetowa: https://cronos-pos.org/ Biała księga: https://whitepaper.cronos.org/ Tokenomika i analiza cenowa Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cronos zkEVM CRO (ZKCRO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 27.21M $ 27.21M $ 27.21M Całkowita podaż: $ 131.74M $ 131.74M $ 131.74M Podaż w obiegu: $ 131.74M $ 131.74M $ 131.74M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 27.21M $ 27.21M $ 27.21M Historyczne maksimum: $ 0.4011 $ 0.4011 $ 0.4011 Historyczne minimum: $ 0.070262 $ 0.070262 $ 0.070262 Aktualna cena: $ 0.206587 $ 0.206587 $ 0.206587 Dowiedz się więcej o cenie Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Tokenomika Cronos zkEVM CRO (ZKCRO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZKCRO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZKCRO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZKCRO tokenomikę, poznaj cenę tokena ZKCROna żywo! Prognoza ceny ZKCRO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZKCRO? Nasza strona z prognozami cen ZKCRO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ZKCRO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.