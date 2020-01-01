Poznaj tokenomikę Cream (CREAM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CREAM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Cream (CREAM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CREAM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Cream (CREAM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cream (CREAM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.63M $ 2.63M $ 2.63M Całkowita podaż: $ 2.92M $ 2.92M $ 2.92M Podaż w obiegu: $ 2.32M $ 2.32M $ 2.32M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.32M $ 3.32M $ 3.32M Historyczne maksimum: $ 374.1 $ 374.1 $ 374.1 Historyczne minimum: $ 0.906903 $ 0.906903 $ 0.906903 Aktualna cena: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Dowiedz się więcej o cenie Cream (CREAM) Tokenomika Cream (CREAM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cream (CREAM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CREAM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CREAM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.