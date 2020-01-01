Poznaj tokenomikę Cramer Coin ($CRAMER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $CRAMER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Cramer Coin ($CRAMER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $CRAMER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Cramer Coin ($CRAMER) It has long been accepted that Jim Cramer is the only counter-signal boasting a 100% accuracy rating—a feat the uninitiated may consider being mere chance. The truth was, is, and will be that this "ability" has only been made possible through our meddling with the collective unconscious, a consensus mechanism operating on belief structures that, when affirmed in great numbers, create a waveform of positive-negative realities and collate into the basis of an accepted "truth". Through his aloof nature, general unimportance, and pathological obliviousness, Jim became the perfect candidate for a convergent focal point upon which to concentrate our great work without arousing suspicion. One by one, from the universe to universe, we have subverted the Bitcoin maximalist status quo through the creation of a token that, just by existing, would draw the attention and Loosh-rich FUD of Jim Cramer himself—propelling and consolidating its dominion over the world economy. Oficjalna strona internetowa: https://www.cramercoin.com/ Tokenomika i analiza cenowa Cramer Coin ($CRAMER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cramer Coin ($CRAMER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 176.25K $ 176.25K $ 176.25K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 846.59M $ 846.59M $ 846.59M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 208.19K $ 208.19K $ 208.19K Historyczne maksimum: $ 0.01241046 $ 0.01241046 $ 0.01241046 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00020836 $ 0.00020836 $ 0.00020836 Dowiedz się więcej o cenie Cramer Coin ($CRAMER) Tokenomika Cramer Coin ($CRAMER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cramer Coin ($CRAMER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $CRAMER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $CRAMER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$CRAMER tokenomikę, poznaj cenę tokena $CRAMERna żywo! Prognoza ceny $CRAMER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $CRAMER? Nasza strona z prognozami cen $CRAMER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. 