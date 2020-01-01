Poznaj tokenomikę CRAB (CRAB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CRAB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę CRAB (CRAB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CRAB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o CRAB (CRAB)

The memecoin that claws its way to the top. With our pincers, we climb higher each day, collecting shells, pearls, and treasures as we roam the ocean floor. We crabs learned to spot a good solana from miles away, readin' the currents like a treasure map. You see, we crabs perfected the art of supply and demand — tides go out, food's scarce, we know when to pinch and when to hold. This ain't just about pinchin' pennies. It's about ridin' the waves, knowing when to burrow deep and when to claw yer way up! SNIP. SNIP. No one left behind in the quest for riches! Join now, or risk watching from the shore. SNIP. SNIP.

Oficjalna strona internetowa: https://thecrabsite.com

Tokenomika i analiza cenowa CRAB (CRAB)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CRAB (CRAB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 25.27K
Całkowita podaż: $ 999.81M
Podaż w obiegu: $ 999.81M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 25.27K
Historyczne maksimum: $ 0.00877154
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika CRAB (CRAB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki CRAB (CRAB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CRAB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CRAB.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.