Tokenomika Cosanta (COSA) Odkryj kluczowe informacje o Cosanta (COSA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Cosanta (COSA) What is the project about? Cosanta is B2B solutions. Our goal to using the Cosanta Masternodes as Software-defined networking (SDN). This technology will provide good quality of service and it will be Hight Availability (HA), flexible and DDoS resistant network. What makes your project unique? Our Project was launched without any pre-mine and all cons were mined by community and we did fork from original Dash but we did PoS on this great project History of your project. Cosanta was launched 16th Jul 2021 13:32:00 by using original Dash code and we changed X11 algo to Cosa (X23) for preventing ASICS or GPUs and year ago we did start hybrid mining PoW + PoS and right now we're improving our project What's next for your project? Right now we're working on mobile app for Cosanta coins What can your token be used for? We've wrapped COSA token on Binance Smart chain 0x499954F9C977B74a48D4BB14BA9904bEA6CB7B01 for PancakeSwap and using WEB3 too Right now we're working on mobile app for Cosanta coins What can your token be used for? We've wrapped COSA token on Binance Smart chain 0x499954F9C977B74a48D4BB14BA9904bEA6CB7B01 for PancakeSwap and using WEB3 too Oficjalna strona internetowa: https://cosanta.net/ Biała księga: https://cosanta.net/en#about Kup COSA teraz! Tokenomika i analiza cenowa Cosanta (COSA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cosanta (COSA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 868.10K $ 868.10K $ 868.10K Całkowita podaż: $ 366.45K $ 366.45K $ 366.45K Podaż w obiegu: $ 366.45K $ 366.45K $ 366.45K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 868.10K $ 868.10K $ 868.10K Historyczne maksimum: $ 11.71 $ 11.71 $ 11.71 Historyczne minimum: $ 0.19178 $ 0.19178 $ 0.19178 Aktualna cena: $ 2.37 $ 2.37 $ 2.37 Dowiedz się więcej o cenie Cosanta (COSA) Tokenomika Cosanta (COSA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cosanta (COSA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów COSA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów COSA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCOSA tokenomikę, poznaj cenę tokena COSAna żywo! Prognoza ceny COSA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać COSA? Nasza strona z prognozami cen COSA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena COSA już teraz! 