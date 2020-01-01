Poznaj tokenomikę CortexZero (CORTEXZERO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CORTEXZERO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę CortexZero (CORTEXZERO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CORTEXZERO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / CortexZero (CORTEXZERO) / Tokenomika / Tokenomika CortexZero (CORTEXZERO) Odkryj kluczowe informacje o CortexZero (CORTEXZERO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o CortexZero (CORTEXZERO) A multi-agent AI platform dissecting human nature's first principles through iterative survival challenges and data-driven insights. Core dev has access to one of the founding partners of Two Sigma Ventures - the VC company of one of the biggest hedge funds in the world. Plans to raise seed round and scale after building organic foundation. Project devs are from academia space and are trying to bridge the gap between crypto and academia. Oficjalna strona internetowa: https://cortexzero.com/ Kup CORTEXZERO teraz! Tokenomika i analiza cenowa CortexZero (CORTEXZERO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CortexZero (CORTEXZERO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.13K Całkowita podaż: $ 999.39M Podaż w obiegu: $ 999.39M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.13K Historyczne maksimum: $ 0.00780889 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie CortexZero (CORTEXZERO) Tokenomika CortexZero (CORTEXZERO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CortexZero (CORTEXZERO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CORTEXZERO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CORTEXZERO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCORTEXZERO tokenomikę, poznaj cenę tokena CORTEXZEROna żywo! Prognoza ceny CORTEXZERO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CORTEXZERO? Nasza strona z prognozami cen CORTEXZERO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CORTEXZERO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.