Giełda MEXC / Cena krypto / Convo (CONVO) / Tokenomika / Tokenomika Convo (CONVO) Odkryj kluczowe informacje o Convo (CONVO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Convo (CONVO) Convo is an advanced conversational AI agent designed to moderate online spaces and facilitate engaging discussions. It can actively manage conversations by filtering inappropriate content, answering user queries in real-time, and guiding discussions based on predefined topics. Convo enhances user experience by ensuring a respectful and productive environment, making it ideal for community forums, chat rooms, and social media platforms. By leveraging natural language processing, Convo can understand and respond to user inputs, maintain conversation flow, and provide valuable insights, ultimately improving community interaction and engagement. Oficjalna strona internetowa: https://convo.wtf/ Kup CONVO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Convo (CONVO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Convo (CONVO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 27.15K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 27.15K Historyczne maksimum: $ 0.00480375 Historyczne minimum: $ 0.0000215 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Convo (CONVO) Tokenomika Convo (CONVO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Convo (CONVO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CONVO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CONVO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCONVO tokenomikę, poznaj cenę tokena CONVOna żywo! Prognoza ceny CONVO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CONVO? Nasza strona z prognozami cen CONVO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CONVO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.