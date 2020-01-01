Poznaj tokenomikę Concentrator (CTR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CTR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Concentrator (CTR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CTR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Concentrator (CTR) / Tokenomika / Tokenomika Concentrator (CTR) Odkryj kluczowe informacje o Concentrator (CTR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Concentrator (CTR) CTR token is the governance token of Concentrator. CTR tokenomics work the same way as Curve's ve tokenomics. CTR holders will be able to lock their tokens for up to 4 years to get veCTR, and the ve power of each lock will be determined by the amount locked and the remaining lock time left. veCTR bestows governance rights including the allocation of 50% of all Concentrator's revenues, and depending on the outcome of the community vote, will likely earn most of that revenue. The maximum total CTR will be only 5,000,000 and all of those will be emitted by the end of the IFO (with 50% distributed to IFO farmers). CTR has no team or investor allotment, nor does it have any involuntary lockups or vesting. Locking CTR to get veCTR will be available within a few weeks of the IFO period for users to lock their CTR and begin directing and/or receiving platform revenue. Oficjalna strona internetowa: https://concentrator.aladdin.club/ Kup CTR teraz! Tokenomika i analiza cenowa Concentrator (CTR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Concentrator (CTR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Całkowita podaż: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Podaż w obiegu: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.08M $ 5.08M $ 5.08M Historyczne maksimum: $ 3.63 $ 3.63 $ 3.63 Historyczne minimum: $ 0.105805 $ 0.105805 $ 0.105805 Aktualna cena: $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 Dowiedz się więcej o cenie Concentrator (CTR) Tokenomika Concentrator (CTR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Concentrator (CTR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CTR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CTR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCTR tokenomikę, poznaj cenę tokena CTRna żywo! Prognoza ceny CTR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CTR? Nasza strona z prognozami cen CTR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CTR już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.