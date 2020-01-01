Poznaj tokenomikę Composite (CMST) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CMST, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Composite (CMST) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CMST, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Composite (CMST) / Tokenomika / Tokenomika Composite (CMST) Odkryj kluczowe informacje o Composite (CMST), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Composite (CMST) COMPOSITE - CMST is a collateralized stablecoin for Interchain built on Comdex chain. Inspired mainly by the robust and reliable model built by MakerDao for $DAI stablecoin, $CMST can be minted permissionless-ly as a debt against collateralized CDPs of interchain assets. Composite can be minted on https://harborprotocol.one/home . Users can choose from a wide range of Cosmos ecosystem assets and interchain assets as collateral to mint $CMST. $CMST’s mechanism is designed to be the most reliable model for stablecoins, which is censorship-resistant, permissionless, and decentralized. Oficjalna strona internetowa: https://harborprotocol.one/home Tokenomika i analiza cenowa Composite (CMST) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Composite (CMST), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 34.65K $ 34.65K $ 34.65K Całkowita podaż: $ 302.86K $ 302.86K $ 302.86K Podaż w obiegu: $ 302.86K $ 302.86K $ 302.86K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 34.65K $ 34.65K $ 34.65K Historyczne maksimum: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Historyczne minimum: $ 0.055432 $ 0.055432 $ 0.055432 Aktualna cena: $ 0.115235 $ 0.115235 $ 0.115235 Dowiedz się więcej o cenie Composite (CMST) Tokenomika Composite (CMST): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Composite (CMST) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CMST, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CMST. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCMST tokenomikę, poznaj cenę tokena CMSTna żywo! Prognoza ceny CMST Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CMST? Nasza strona z prognozami cen CMST łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CMST już teraz! 