Informacje o Compendium (CMFI) Compendium offers useful tools to help make life in the crypto markets and metaverse simpler. Trade manually, build your own algorithmic strategies, or have one of our many automated systems do it for you in just a few clicks. CMFI is the native utility token for the expanding Compendium trading tool ecosystem. Managed by the Compendium Foundation to scale interactions with Compendium, Compendex, and other on-platform integrations within Solana and other blockchains. Oficjalna strona internetowa: https://compendium.finance Biała księga: https://compendium.finance/litepaper Tokenomika i analiza cenowa Compendium (CMFI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Compendium (CMFI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18.03K Całkowita podaż: $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 118.69M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 75.96K Historyczne maksimum: $ 0.138556 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00015237 Tokenomika Compendium (CMFI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Compendium (CMFI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CMFI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CMFI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.