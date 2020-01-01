Poznaj tokenomikę Colon (COLON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena COLON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Colon (COLON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena COLON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Colon (COLON) Odkryj kluczowe informacje o Colon (COLON), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Colon (COLON) Colon is the Father of Doge. Since Doge came first on blockchain, so Colon is the precedent of all dog memecoins ever to exist (including the OG Shiba, Floki, Bonk, Kishu, Neiro and Doge's family).... Oficjalna strona internetowa: https://colontoken.net/ Tokenomika i analiza cenowa Colon (COLON) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Colon (COLON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 143.33K Całkowita podaż: $ 981.44M Podaż w obiegu: $ 981.44M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 143.33K Historyczne maksimum: $ 0.01101489 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00014633 Dowiedz się więcej o cenie Colon (COLON) Tokenomika Colon (COLON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Colon (COLON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów COLON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów COLON. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCOLON tokenomikę, poznaj cenę tokena COLONna żywo! Prognoza ceny COLON Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać COLON? Nasza strona z prognozami cen COLON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena COLON już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.