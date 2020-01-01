Poznaj tokenomikę Coinmetro (XCM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XCM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Coinmetro (XCM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XCM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Coinmetro (XCM) / Tokenomika / Tokenomika Coinmetro (XCM) Odkryj kluczowe informacje o Coinmetro (XCM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Coinmetro (XCM) CoinMetro, a one-of-a-kind, licensed, and regulated financial platform that will fuel the future of blockchain innovation. Through a tokenized ecosystem CoinMetro provides a gateway for both novice and professional traders and investors to get involved in the crypto space with an ease of access not yet seen in the industry. Our goal, above all else, is to make sure that your overall CoinMetro experience is nothing short of exemplary. Oficjalna strona internetowa: https://coinmetro.com/ Biała księga: https://coinmetro.com/whitepaper/ Kup XCM teraz! Tokenomika i analiza cenowa Coinmetro (XCM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Coinmetro (XCM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18.56M Całkowita podaż: $ 316.42M Podaż w obiegu: $ 302.27M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 19.43M Historyczne maksimum: $ 0.923577 Historyczne minimum: $ 0.01235123 Aktualna cena: $ 0.061395 Dowiedz się więcej o cenie Coinmetro (XCM) Tokenomika Coinmetro (XCM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Coinmetro (XCM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XCM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XCM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXCM tokenomikę, poznaj cenę tokena XCMna żywo! Prognoza ceny XCM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XCM? Nasza strona z prognozami cen XCM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XCM już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.