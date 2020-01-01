Poznaj tokenomikę CNNS (CNNS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CNNS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę CNNS (CNNS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CNNS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Content Neutrality Network (CNN) is an innovative content ecosystem based on Blockchain technology. It solves various issues existing in current content system through blockchain's advanced features such as consensus mechanism and smart contract, aiming to create a more open, efficient and trustworthy content era CNN platform proposes numerous innovative mechanisms based on blockchain technology such as Content Circulation Mechanism (CCM) based on the tamper-proof feature of blockchain, Contribution Based Revenue Share (CBRS) mechanism based on ZhangRank which is proposed by Professor Shoucheng Zhang as well as decentralized user acquisition and incentive plan. CNN Advisory board consists of world-renowned professors such as Prof. Jianqing Fan, successful investors such as Yahui Zhou, Kevin Wen as well as blockchain influencers such as Mickey Tian. Team members are top talents from Snapchat, Tencent, Alibaba, Baidu and Goldman Sachs Oficjalna strona internetowa: https://cnns.io/ Kapitalizacja rynkowa: $ 152.13K $ 152.13K $ 152.13K Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 1.76B $ 1.76B $ 1.76B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 864.75K $ 864.75K $ 864.75K Historyczne maksimum: $ 0.01736593 $ 0.01736593 $ 0.01736593 Historyczne minimum: $ 0.00003039 $ 0.00003039 $ 0.00003039 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie CNNS (CNNS) Tokenomika CNNS (CNNS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CNNS (CNNS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CNNS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CNNS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCNNS tokenomikę, poznaj cenę tokena CNNSna żywo! Prognoza ceny CNNS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CNNS? Nasza strona z prognozami cen CNNS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CNNS już teraz! 