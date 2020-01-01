Poznaj tokenomikę CMX Agent (CMX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CMX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę CMX Agent (CMX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CMX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / CMX Agent (CMX) / Tokenomika / Tokenomika CMX Agent (CMX) Odkryj kluczowe informacje o CMX Agent (CMX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o CMX Agent (CMX) CMX is a fully automated AI-driven agent built for crypto and money exchange, streamlining both P2P and OTC trading through advanced chatbots and messaging platforms. It enables users to execute trades instantly, securely, and seamlessly with zero friction, offering real-time automation, smart routing, and end-to-end encryption for reliable and scalable financial transactions across global markets. Oficjalna strona internetowa: https://cmxagent.com Biała księga: https://docs.cmxagent.com Tokenomika i analiza cenowa CMX Agent (CMX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CMX Agent (CMX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 146.01K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 902.75M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 161.74K Historyczne maksimum: $ 0.00467669 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00016174 Tokenomika CMX Agent (CMX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CMX Agent (CMX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CMX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CMX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.