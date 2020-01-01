Tokenomika CLANKTARDIO (CLANKTARDIO)

Odkryj kluczowe informacje o CLANKTARDIO (CLANKTARDIO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Clanktardio is a creator community with some of the best art, memes, and NFTs coming from the clanker world ecosystem, we are the only token to come out with a successful nft project giving our holders over 50x

We plan on releasing more art, memes, and NFTs to help our ecosystem beyond the fees earned from clanker world. We also plan on creating more creators within our community and provide them a bridge to success and networks of others who may need their services.

https://www.clanktardio.fun

Kapitalizacja rynkowa:
$ 61.63K
Całkowita podaż:
$ 100.00B
Podaż w obiegu:
$ 100.00B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 61.63K
Historyczne maksimum:
$ 0.00000372
Historyczne minimum:
$ 0
Aktualna cena:
$ 0
Tokenomika CLANKTARDIO (CLANKTARDIO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki CLANKTARDIO (CLANKTARDIO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów CLANKTARDIO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów CLANKTARDIO.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszCLANKTARDIO tokenomikę, poznaj cenę tokena CLANKTARDIOna żywo!

