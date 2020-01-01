Poznaj tokenomikę CJournal (CJL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CJL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę CJournal (CJL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CJL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / CJournal (CJL) / Tokenomika / Tokenomika CJournal (CJL) Odkryj kluczowe informacje o CJournal (CJL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o CJournal (CJL) CJournal, as a Read to Earn project, aims to create transparent and credible on-chainnewsand reviews for the crypto industry. CJournal is committed to building a decentralized journalism platform, where anyonecanbecome a publisher. It allows media professionals to operate independently of traditional media platforms and capital, and to publish authentic, objective, and accurate news.In return for reading and reviewing articles users earnrewards. Oficjalna strona internetowa: https://cjournal.xyz/index Biała księga: https://cjournal.xyz/CJournal-Whitepaper.pdf Kup CJL teraz! Tokenomika i analiza cenowa CJournal (CJL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CJournal (CJL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 46.13M $ 46.13M $ 46.13M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 589.42M $ 589.42M $ 589.42M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 78.27M $ 78.27M $ 78.27M Historyczne maksimum: $ 0.082608 $ 0.082608 $ 0.082608 Historyczne minimum: $ 0.04923061 $ 0.04923061 $ 0.04923061 Aktualna cena: $ 0.078313 $ 0.078313 $ 0.078313 Dowiedz się więcej o cenie CJournal (CJL) Tokenomika CJournal (CJL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CJournal (CJL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CJL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CJL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCJL tokenomikę, poznaj cenę tokena CJLna żywo! Prognoza ceny CJL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CJL? Nasza strona z prognozami cen CJL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CJL już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.