Informacje o Civilization (CIV) CIV aims at building the world's first Dex Fund: transforming the way how staking and investment are done, with 100% auditable code and, eventually, automated multi-strategy selection for maximum yield at minimum risk. Oficjalna strona internetowa: https://civfund.org/ Tokenomika i analiza cenowa Civilization (CIV) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Civilization (CIV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 486.39K Całkowita podaż: $ 300.00M Podaż w obiegu: $ 291.67M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 500.28K Historyczne maksimum: $ 0.253367 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00166761 Tokenomika Civilization (CIV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Civilization (CIV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CIV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CIV. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCIV tokenomikę, poznaj cenę tokena CIVna żywo! Prognoza ceny CIV Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CIV? Nasza strona z prognozami cen CIV łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.