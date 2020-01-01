Poznaj tokenomikę CitaDAO (KNIGHT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KNIGHT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę CitaDAO (KNIGHT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KNIGHT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / CitaDAO (KNIGHT) / Tokenomika / Tokenomika CitaDAO (KNIGHT) Odkryj kluczowe informacje o CitaDAO (KNIGHT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o CitaDAO (KNIGHT) CitaDAO is a Decentralized Finance (DeFi) platform for Real Estate to be tokenized on-chain, built on the Ethereum ecosystem. CitaDAO aims to solve the lack of liquidity, access limitation, and lack of composability in the existing real estate ecosystem by creating interoperability with other DeFi applications/primitives that operate on the Ethereum protocol. Real estate token allows the community to diversify their portfolio on-chain to generate stable yield through real-world assets that have constant liquidity through AMM. We are building a platform that creates easier, borderless, transparent, and scalable access to real estate for the community. By tokenizing and transacting real estate on-chain, we aim to solve the lack of liquidity, access limitation, and lack of composability plaguing the existing real estate universe. With DeFi gaining popularity over the past years, the ecosystem needs alternative sources of yield generation beyond lending protocols and trading fees. Real estate is an asset that has a proven track record of value and real-world income stream that will provide higher and more sustainable yields in the DeFi ecosystem. CitaDAO is a Decentralized Finance (DeFi) platform for Real Estate to be tokenized on-chain, built on the Ethereum ecosystem. CitaDAO aims to solve the lack of liquidity, access limitation, and lack of composability in the existing real estate ecosystem by creating interoperability with other DeFi applications/primitives that operate on the Ethereum protocol. Real estate token allows the community to diversify their portfolio on-chain to generate stable yield through real-world assets that have constant liquidity through AMM. We are building a platform that creates easier, borderless, transparent, and scalable access to real estate for the community. By tokenizing and transacting real estate on-chain, we aim to solve the lack of liquidity, access limitation, and lack of composability plaguing the existing real estate universe. With DeFi gaining popularity over the past years, the ecosystem needs alternative sources of yield generation beyond lending protocols and trading fees. Real estate is an asset that has a proven track record of value and real-world income stream that will provide higher and more sustainable yields in the DeFi ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://citadao.io Kup KNIGHT teraz! Tokenomika i analiza cenowa CitaDAO (KNIGHT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CitaDAO (KNIGHT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 1.46B $ 1.46B $ 1.46B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.53M $ 11.53M $ 11.53M Historyczne maksimum: $ 0.07789 $ 0.07789 $ 0.07789 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00115258 $ 0.00115258 $ 0.00115258 Dowiedz się więcej o cenie CitaDAO (KNIGHT) Tokenomika CitaDAO (KNIGHT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CitaDAO (KNIGHT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KNIGHT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KNIGHT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKNIGHT tokenomikę, poznaj cenę tokena KNIGHTna żywo! Prognoza ceny KNIGHT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KNIGHT? Nasza strona z prognozami cen KNIGHT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KNIGHT już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.