Giełda MEXC / Cena krypto / Cirus (CIRUS) / Tokenomika / Tokenomika Cirus (CIRUS) Odkryj kluczowe informacje o Cirus (CIRUS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Cirus (CIRUS) Cirus is a simple, yet powerful platform that turns your data into cryptocurrency. Cirus facilitates true ownership of your largest digital asset by enabling you to control, monetize and earn directly from your own data. The Cirus Platform unlocks your data asset, providing passive income and serving as the entry-point into the digital economy with connections to DeFi, Network rewards, or fiat offramps. While anyone can access the Cirus Platform and leverage the benefits of data ownership, the Cirus Device (a WiFi router) can also maximize your earning potential from all internet-enabled devices in your home. It's your Data, Own it! Oficjalna strona internetowa: https://cirusfoundation.com Biała księga: https://cirusfoundation.com/wp-content/uploads/2021/07/Whitepaper-v1.1-minor-edit-on-7-02.pdf Kup CIRUS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Cirus (CIRUS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cirus (CIRUS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 81.65K $ 81.65K $ 81.65K Całkowita podaż: $ 215.00M $ 215.00M $ 215.00M Podaż w obiegu: $ 213.20M $ 213.20M $ 213.20M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 82.34K $ 82.34K $ 82.34K Historyczne maksimum: $ 1.73 $ 1.73 $ 1.73 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00038299 $ 0.00038299 $ 0.00038299 Dowiedz się więcej o cenie Cirus (CIRUS) Tokenomika Cirus (CIRUS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cirus (CIRUS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CIRUS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CIRUS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCIRUS tokenomikę, poznaj cenę tokena CIRUSna żywo! Prognoza ceny CIRUS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CIRUS? Nasza strona z prognozami cen CIRUS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CIRUS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.