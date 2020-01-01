Poznaj tokenomikę chomik (CHOMIK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHOMIK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę chomik (CHOMIK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHOMIK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / chomik (CHOMIK) / Tokenomika / Tokenomika chomik (CHOMIK) Odkryj kluczowe informacje o chomik (CHOMIK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o chomik (CHOMIK) Chomik is about the characters virality and cuteness. Born as the mascot of a popular Web2 Polish File share program, he was made to visualise stages of the process, he is more than an hourglass.. he is memetic gold that fits in everywhere. Chomik is the narrative, the more you see him, the more timeless this age of web2 animorphisation becomes. Tech is functional, Chomik makes that tech fun and relatable. Oficjalna strona internetowa: https://www.chomik.world Kup CHOMIK teraz! Tokenomika i analiza cenowa chomik (CHOMIK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla chomik (CHOMIK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.28K Całkowita podaż: $ 997.16M Podaż w obiegu: $ 997.16M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.28K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie chomik (CHOMIK) Tokenomika chomik (CHOMIK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki chomik (CHOMIK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHOMIK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHOMIK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCHOMIK tokenomikę, poznaj cenę tokena CHOMIKna żywo! Prognoza ceny CHOMIK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CHOMIK? Nasza strona z prognozami cen CHOMIK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CHOMIK już teraz!