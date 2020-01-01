Poznaj tokenomikę Chitan (CHITAN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHITAN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Chitan (CHITAN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHITAN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Chitan (CHITAN) / Tokenomika / Tokenomika Chitan (CHITAN) Odkryj kluczowe informacje o Chitan (CHITAN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Chitan (CHITAN) Chitan was born in a quaint coastal town in Japan, where otters lived harmoniously along the serene shores. From a young age, Chitan stood out with his playful antics and expressive features. His human caretakers at the local marine sanctuary quickly noticed his knack for getting into amusing situations. Whether he was trying to balance a pebble on his head or diving enthusiastically into the water, Chitan's charm was undeniable. Oficjalna strona internetowa: https://www.chitan.org/ Kup CHITAN teraz! Tokenomika i analiza cenowa Chitan (CHITAN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Chitan (CHITAN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 236.41K $ 236.41K $ 236.41K Całkowita podaż: $ 983.50M $ 983.50M $ 983.50M Podaż w obiegu: $ 983.50M $ 983.50M $ 983.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 236.41K $ 236.41K $ 236.41K Historyczne maksimum: $ 0.00458156 $ 0.00458156 $ 0.00458156 Historyczne minimum: $ 0.00016347 $ 0.00016347 $ 0.00016347 Aktualna cena: $ 0.00024212 $ 0.00024212 $ 0.00024212 Dowiedz się więcej o cenie Chitan (CHITAN) Tokenomika Chitan (CHITAN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Chitan (CHITAN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHITAN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHITAN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCHITAN tokenomikę, poznaj cenę tokena CHITANna żywo! Prognoza ceny CHITAN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CHITAN? Nasza strona z prognozami cen CHITAN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CHITAN już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.