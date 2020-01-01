Poznaj tokenomikę CHIPI (CHIPI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHIPI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę CHIPI (CHIPI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHIPI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / CHIPI (CHIPI) / Tokenomika / Tokenomika CHIPI (CHIPI) Odkryj kluczowe informacje o CHIPI (CHIPI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o CHIPI (CHIPI) Chipi Chipi Chapa Chapa is a memorable chorus from the song "Dubidubidu" by Christell, which achieved meme popularity online in late 2023 after a Boykisser animation using it went viral. In December 2023, the chorus achieved viral popularity on TikTok as it was combined with videos of animals dancing. Chipi Chipi Chapa Chapa is a memorable chorus from the song "Dubidubidu" by Christell, which achieved meme popularity online in late 2023 after a Boykisser animation using it went viral. In December 2023, the chorus achieved viral popularity on TikTok as it was combined with videos of animals dancing. Oficjalna strona internetowa: https://www.chipi.xyz Kup CHIPI teraz! Tokenomika i analiza cenowa CHIPI (CHIPI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CHIPI (CHIPI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 86.02K $ 86.02K $ 86.02K Całkowita podaż: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M Podaż w obiegu: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 86.02K $ 86.02K $ 86.02K Historyczne maksimum: $ 0.00471579 $ 0.00471579 $ 0.00471579 Historyczne minimum: $ 0.00004639 $ 0.00004639 $ 0.00004639 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie CHIPI (CHIPI) Tokenomika CHIPI (CHIPI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CHIPI (CHIPI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHIPI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHIPI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCHIPI tokenomikę, poznaj cenę tokena CHIPIna żywo! Prognoza ceny CHIPI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CHIPI? Nasza strona z prognozami cen CHIPI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CHIPI już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.