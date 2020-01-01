Poznaj tokenomikę CHEXBACCA (CHEXBACCA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHEXBACCA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę CHEXBACCA (CHEXBACCA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHEXBACCA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / CHEXBACCA (CHEXBACCA) / Tokenomika / Tokenomika CHEXBACCA (CHEXBACCA) Odkryj kluczowe informacje o CHEXBACCA (CHEXBACCA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o CHEXBACCA (CHEXBACCA) THE $CHEX HOLDERS MEMECOIN! 🏝️😎 Welcome to the ultimate destination for the $CHEX holders! We've got you covered with the latest memes and everything social media has to offer! Say hello to the ultimate memecoin experience while enjoying your $CHEX bag on our private island! 🍹 Oficjalna strona internetowa: https://chexbacca.com/ Biała księga: https://chexbacca.com/#about Kup CHEXBACCA teraz! Tokenomika i analiza cenowa CHEXBACCA (CHEXBACCA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CHEXBACCA (CHEXBACCA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 218.47K Całkowita podaż: $ 999.84M Podaż w obiegu: $ 999.84M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 218.47K Historyczne maksimum: $ 0.00146075 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.0002185 Dowiedz się więcej o cenie CHEXBACCA (CHEXBACCA) Tokenomika CHEXBACCA (CHEXBACCA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CHEXBACCA (CHEXBACCA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHEXBACCA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHEXBACCA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCHEXBACCA tokenomikę, poznaj cenę tokena CHEXBACCAna żywo! Prognoza ceny CHEXBACCA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CHEXBACCA? Nasza strona z prognozami cen CHEXBACCA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CHEXBACCA już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.