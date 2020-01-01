Poznaj tokenomikę Chengu (CHENGU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHENGU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Chengu (CHENGU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHENGU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Chengu (CHENGU) Odkryj kluczowe informacje o Chengu (CHENGU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Chengu (CHENGU) Chengu is Abstract Chain's culture coin. He's a Chad Penguin (aka Chengu) who embodies the spirit of the "Chad" roles as defined by the Abstract community. Chengu serves as a cultural symbol for the consumer crypto ecosystem, integrating into DEXs, games, streaming, and other fun applications within Abstract. As a meme and cultural figure, his presence strengthens Abstract's brand identity, reinforcing its commitment to consumer crypto adoption in an engaging and fun way. Chengu is Abstract Chain's culture coin. He's a Chad Penguin (aka Chengu) who embodies the spirit of the "Chad" roles as defined by the Abstract community. Chengu serves as a cultural symbol for the consumer crypto ecosystem, integrating into DEXs, games, streaming, and other fun applications within Abstract. As a meme and cultural figure, his presence strengthens Abstract's brand identity, reinforcing its commitment to consumer crypto adoption in an engaging and fun way. Oficjalna strona internetowa: https://x.com/ChenguGotAbs Kup CHENGU teraz! Tokenomika i analiza cenowa Chengu (CHENGU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Chengu (CHENGU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 338.41K $ 338.41K $ 338.41K Całkowita podaż: $ 991.22M $ 991.22M $ 991.22M Podaż w obiegu: $ 991.22M $ 991.22M $ 991.22M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 338.41K $ 338.41K $ 338.41K Historyczne maksimum: $ 0.00300819 $ 0.00300819 $ 0.00300819 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00034232 $ 0.00034232 $ 0.00034232 Dowiedz się więcej o cenie Chengu (CHENGU) Tokenomika Chengu (CHENGU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Chengu (CHENGU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHENGU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHENGU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCHENGU tokenomikę, poznaj cenę tokena CHENGUna żywo! Prognoza ceny CHENGU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CHENGU? Nasza strona z prognozami cen CHENGU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CHENGU już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.