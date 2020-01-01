Poznaj tokenomikę ChatGPT Cat (YARNCAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena YARNCAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ChatGPT Cat (YARNCAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena YARNCAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / ChatGPT Cat (YARNCAT) / Tokenomika / Tokenomika ChatGPT Cat (YARNCAT) Odkryj kluczowe informacje o ChatGPT Cat (YARNCAT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o ChatGPT Cat (YARNCAT) $YARNCAT is a cryptocurrency project inspired by yarn and cats, combining digital assets with a playful theme. It operates as a token designed for community engagement and transactions within its ecosystem. Built on a the solana blockchain, $YARNCAT emphasizes accessibility and creativity for users. Yarncats are keeping it tight knit, fostering a unique space for enthusiasts. $YARNCAT is a community driven with an emphasis on light hearted cute AI cat videos. $YARNCAT is a cryptocurrency project inspired by yarn and cats, combining digital assets with a playful theme. It operates as a token designed for community engagement and transactions within its ecosystem. Built on a the solana blockchain, $YARNCAT emphasizes accessibility and creativity for users. Yarncats are keeping it tight knit, fostering a unique space for enthusiasts. $YARNCAT is a community driven with an emphasis on light hearted cute AI cat videos. Oficjalna strona internetowa: https://yarncat.vip/ Kup YARNCAT teraz! Tokenomika i analiza cenowa ChatGPT Cat (YARNCAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ChatGPT Cat (YARNCAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 23.17K $ 23.17K $ 23.17K Całkowita podaż: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M Podaż w obiegu: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 23.17K $ 23.17K $ 23.17K Historyczne maksimum: $ 0.00139895 $ 0.00139895 $ 0.00139895 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie ChatGPT Cat (YARNCAT) Tokenomika ChatGPT Cat (YARNCAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ChatGPT Cat (YARNCAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów YARNCAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów YARNCAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszYARNCAT tokenomikę, poznaj cenę tokena YARNCATna żywo! Prognoza ceny YARNCAT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać YARNCAT? Nasza strona z prognozami cen YARNCAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena YARNCAT już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.