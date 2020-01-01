Poznaj tokenomikę ChainBounty (BOUNTY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BOUNTY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ChainBounty (BOUNTY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BOUNTY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o ChainBounty (BOUNTY) Operating on blockchain technology, Sentinel Protocol harnesses collective cyber security intelligence to protect crypto assets against hackers, scams and fraud. Oficjalna strona internetowa: https://uppsalasecurity.com Tokenomika i analiza cenowa ChainBounty (BOUNTY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ChainBounty (BOUNTY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 19.87M Całkowita podaż: $ 505.83M Podaż w obiegu: $ 505.83M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 19.87M Historyczne maksimum: $ 0.414779 Historyczne minimum: $ 0.0071109 Aktualna cena: $ 0.03927992 Tokenomika ChainBounty (BOUNTY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ChainBounty (BOUNTY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BOUNTY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BOUNTY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.