Giełda MEXC / Cena krypto / cGHS (CGHS) / Tokenomika / Tokenomika cGHS (CGHS) Odkryj kluczowe informacje o cGHS (CGHS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o cGHS (CGHS) cGHS is a Ghanaian Cedi stablecoin. Like all Mento stablecoins cGHS is a fully open-source and decentralized stablecoin. cGHS is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins. cGHS is a Ghanaian Cedi stablecoin. Like all Mento stablecoins cGHS is a fully open-source and decentralized stablecoin. cGHS is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins. Oficjalna strona internetowa: https://www.mento.org/ Biała księga: https://github.com/mento-protocol/whitepaper Kup CGHS teraz! Tokenomika i analiza cenowa cGHS (CGHS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla cGHS (CGHS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 39.79K $ 39.79K $ 39.79K Całkowita podaż: $ 499.31K $ 499.31K $ 499.31K Podaż w obiegu: $ 499.31K $ 499.31K $ 499.31K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 39.79K $ 39.79K $ 39.79K Historyczne maksimum: $ 0.099394 $ 0.099394 $ 0.099394 Historyczne minimum: $ 0.063213 $ 0.063213 $ 0.063213 Aktualna cena: $ 0.080171 $ 0.080171 $ 0.080171 Dowiedz się więcej o cenie cGHS (CGHS) Tokenomika cGHS (CGHS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki cGHS (CGHS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CGHS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CGHS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCGHS tokenomikę, poznaj cenę tokena CGHSna żywo! Prognoza ceny CGHS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CGHS? Nasza strona z prognozami cen CGHS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CGHS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.