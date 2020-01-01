Poznaj tokenomikę CertaiK by Virtuals (CERTAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CERTAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę CertaiK by Virtuals (CERTAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CERTAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / CertaiK by Virtuals (CERTAI) / Tokenomika / Tokenomika CertaiK by Virtuals (CERTAI) Odkryj kluczowe informacje o CertaiK by Virtuals (CERTAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o CertaiK by Virtuals (CERTAI) CertaiK is a smart contract auditing agent built on Virtuals. It can provide direct audits on Solidity or Rust code through our web app on top of providing security analysis and live audits for trending projects on Twitter. We want to make smart contract auditing more accessible and equitable for everyone by providing free AI audits through CertaiK along with it's associated platforms. The movement to bring smart contract exploits to zero through 24/7 auditing and monitoring of on-chain security begins with CertaiK. CertaiK is a smart contract auditing agent built on Virtuals. It can provide direct audits on Solidity or Rust code through our web app on top of providing security analysis and live audits for trending projects on Twitter. We want to make smart contract auditing more accessible and equitable for everyone by providing free AI audits through CertaiK along with it's associated platforms. The movement to bring smart contract exploits to zero through 24/7 auditing and monitoring of on-chain security begins with CertaiK. Oficjalna strona internetowa: https://www.certaik.xyz/ Kup CERTAI teraz! Tokenomika i analiza cenowa CertaiK by Virtuals (CERTAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CertaiK by Virtuals (CERTAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 336.03K $ 336.03K $ 336.03K Całkowita podaż: $ 997.20M $ 997.20M $ 997.20M Podaż w obiegu: $ 997.20M $ 997.20M $ 997.20M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 336.03K $ 336.03K $ 336.03K Historyczne maksimum: $ 0.01099858 $ 0.01099858 $ 0.01099858 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00033693 $ 0.00033693 $ 0.00033693 Dowiedz się więcej o cenie CertaiK by Virtuals (CERTAI) Tokenomika CertaiK by Virtuals (CERTAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CertaiK by Virtuals (CERTAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CERTAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CERTAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCERTAI tokenomikę, poznaj cenę tokena CERTAIna żywo! Prognoza ceny CERTAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CERTAI? Nasza strona z prognozami cen CERTAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CERTAI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.