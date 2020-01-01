Poznaj tokenomikę Catvax (CATVAX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CATVAX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Catvax (CATVAX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CATVAX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Catvax (CATVAX) / Tokenomika / Tokenomika Catvax (CATVAX) Odkryj kluczowe informacje o Catvax (CATVAX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Catvax (CATVAX) Inspired by the indomitable spirit of Sheikh Kita, Catvax stands as a testament to the power of community, compassion, and change. As we navigate the complexities of the digital age, Catvax offers a beacon of hope and a path towards a more inclusive, empathetic, and supportive world. Inspired by the indomitable spirit of Sheikh Kita, Catvax stands as a testament to the power of community, compassion, and change. As we navigate the complexities of the digital age, Catvax offers a beacon of hope and a path towards a more inclusive, empathetic, and supportive world. Oficjalna strona internetowa: https://catvax.gay Biała księga: https://catvax.gay Kup CATVAX teraz! Tokenomika i analiza cenowa Catvax (CATVAX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Catvax (CATVAX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 253.55K $ 253.55K $ 253.55K Całkowita podaż: $ 83.94M $ 83.94M $ 83.94M Podaż w obiegu: $ 83.94M $ 83.94M $ 83.94M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 253.55K $ 253.55K $ 253.55K Historyczne maksimum: $ 0.097725 $ 0.097725 $ 0.097725 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00305035 $ 0.00305035 $ 0.00305035 Dowiedz się więcej o cenie Catvax (CATVAX) Tokenomika Catvax (CATVAX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Catvax (CATVAX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CATVAX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CATVAX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCATVAX tokenomikę, poznaj cenę tokena CATVAXna żywo! Prognoza ceny CATVAX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CATVAX? Nasza strona z prognozami cen CATVAX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CATVAX już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.