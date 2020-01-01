Poznaj tokenomikę CatSolHat (SOLCAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SOLCAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę CatSolHat (SOLCAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SOLCAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o CatSolHat (SOLCAT) Jump into the crypto fun with $SOLCAT! Our token features a savvy cat wearing a fabulous Solana hat, offering super cool adventures in the world of meme coins. Jump into the crypto fun with $SOLCAT! Our token features a savvy cat wearing a fabulous Solana hat, offering super cool adventures in the world of meme coins. Oficjalna strona internetowa: https://catsolhat.com/ Kup SOLCAT teraz! Tokenomika i analiza cenowa CatSolHat (SOLCAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CatSolHat (SOLCAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 118.16K $ 118.16K $ 118.16K Całkowita podaż: $ 69.95M $ 69.95M $ 69.95M Podaż w obiegu: $ 69.95M $ 69.95M $ 69.95M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 118.16K $ 118.16K $ 118.16K Historyczne maksimum: $ 0.099826 $ 0.099826 $ 0.099826 Historyczne minimum: $ 0.00147732 $ 0.00147732 $ 0.00147732 Aktualna cena: $ 0.00168839 $ 0.00168839 $ 0.00168839 Dowiedz się więcej o cenie CatSolHat (SOLCAT) Tokenomika CatSolHat (SOLCAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CatSolHat (SOLCAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SOLCAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SOLCAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSOLCAT tokenomikę, poznaj cenę tokena SOLCATna żywo! Prognoza ceny SOLCAT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SOLCAT? Nasza strona z prognozami cen SOLCAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SOLCAT już teraz!