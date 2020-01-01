Tokenomika CatBread (CB)
Informacje o CatBread (CB)
Catbread ($CB) is a Solana memecoin brought back by the original team behind the viral sensation that rocked the last bull run. With the same spirit but a fresh start, $CB returns for a new cycle—stripped of all fluff. No taxes, no VCs, no roadmaps, and no empty promises. Just pure meme power, unfiltered community energy, and a slick, zero-friction relaunch on Solana. It’s nostalgia with a purpose—reigniting the spark that made it legendary. Catbread is everything you loved before, now faster, leaner, and meaner. Born from the culture, fueled by the people, and built entirely for the degens, by the degens.
Tokenomika i analiza cenowa CatBread (CB)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CatBread (CB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika CatBread (CB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki CatBread (CB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów CB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów CB.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.