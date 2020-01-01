Poznaj tokenomikę CATBAT (CATBAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CATBAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę CATBAT (CATBAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CATBAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / CATBAT (CATBAT) / Tokenomika / Tokenomika CATBAT (CATBAT) Odkryj kluczowe informacje o CATBAT (CATBAT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o CATBAT (CATBAT) We are committed to fighting scammers and rug pulls by exposing them on social media and building valuable utilities on Solana. Our mission is to create a safer and more rewarding ecosystem for our community. Our first tool, ClaimMyCatBat.com, allows users to convert rugged, useless, or dust tokens into CATBAT, turning worthless assets into something valuable. Unlike many meme projects, CATBAT provides real utility. Additionally, through the Airlock Pool (a Moonshot mechanism), the top 50 holders automatically receive Solana airdrops every 24 hours, rewarding long-term supporters of the project. We are committed to fighting scammers and rug pulls by exposing them on social media and building valuable utilities on Solana. Our mission is to create a safer and more rewarding ecosystem for our community. Our first tool, ClaimMyCatBat.com, allows users to convert rugged, useless, or dust tokens into CATBAT, turning worthless assets into something valuable. Unlike many meme projects, CATBAT provides real utility. Additionally, through the Airlock Pool (a Moonshot mechanism), the top 50 holders automatically receive Solana airdrops every 24 hours, rewarding long-term supporters of the project. Oficjalna strona internetowa: https://catbat.meme Biała księga: https://www.catbat.meme/catbat-whitepaper.pdf Kup CATBAT teraz! Tokenomika i analiza cenowa CATBAT (CATBAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CATBAT (CATBAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 296.39K $ 296.39K $ 296.39K Całkowita podaż: $ 925.64M $ 925.64M $ 925.64M Podaż w obiegu: $ 920.19M $ 920.19M $ 920.19M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 298.15K $ 298.15K $ 298.15K Historyczne maksimum: $ 0.00323215 $ 0.00323215 $ 0.00323215 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0003221 $ 0.0003221 $ 0.0003221 Dowiedz się więcej o cenie CATBAT (CATBAT) Tokenomika CATBAT (CATBAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CATBAT (CATBAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CATBAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CATBAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCATBAT tokenomikę, poznaj cenę tokena CATBATna żywo! Prognoza ceny CATBAT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CATBAT? Nasza strona z prognozami cen CATBAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CATBAT już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.