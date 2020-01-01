Poznaj tokenomikę Cainam (CAINAM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CAINAM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Cainam (CAINAM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CAINAM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Cainam (CAINAM) Cainam Ventures ("Cainam"), based in Manhattan NY is pioneering the onramp to autonomous digital asset trading. Leveraging the cutting edge power of artificial intelligence, LLM, and best in class data analytics, we accelerate the time it takes for investors to optimize their digital capital portfolio construction strategies. Cainam deploys a refined agentic automation trading capability that seamlessly integrates and begins working across leading Web3 infrastructures, digital exchanges, social media ecosystems, extracting and analyzing real-time market signals in order to take advantage of market volatility and digital asset derivatives. Oficjalna strona internetowa: https://cainamventures.com/ Tokenomika i analiza cenowa Cainam (CAINAM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cainam (CAINAM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 38.93K Całkowita podaż: $ 974.80M Podaż w obiegu: $ 750.69M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 50.55K Historyczne maksimum: $ 0.00950263 Historyczne minimum: $ 0.00005088 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Cainam (CAINAM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cainam (CAINAM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CAINAM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CAINAM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.